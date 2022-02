Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau rebondissement dans le conflit entre Ruffier et les Verts !

Publié le 9 février 2022 à 0h30 par D.M.

Le litige qui oppose l'ASSE et Stéphane Ruffier n'est pas près de prendre fin. Les deux parties se retrouveront au tribunal le 13 juin prochain.

Aujourd’hui retraité et entraîneur des jeunes gardiens de l’Aviron Bayonnais FC, Stéphane Ruffier veut faire valoir ses droits. Licencié en janvier 2021 par l’ASSE, le portier exige « une compensation financière comprise entre quatre et cinq millions d'euros ». Une indemnité correspondant à une « perte de chance pour sa carrière professionnelle » et à un « préjudice moral ». De son côté, l'ASSE juge cette somme astronomique. Les deux parties avaient rendez-vous ce lundi devant le conseil des prud’hommes pour la procédure dite de " mise en l'état ".

Ruffier a demandé un délai