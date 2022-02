Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle étape décisive dans le divorce entre les Verts et Ruffier !

Publié le 6 février 2022 à 23h45 par D.M.

Stéphane Ruffier et les dirigeants de l'ASSE ont rendez-vous, ce lundi, devant le conseil des prud'hommes. Le gardien conteste devant la justice son licenciement survenu en janvier 2021.

En janvier 2021, l’ASSE prenait la décision de rompre le contrat de Stéphane Ruffier et de le licencier immédiatement. Pour justifier cette décision, les dirigeants stéphanois ont mis en avant un retard lors d’un entraînement, mais aussi l’abandon d’une séance d’entraînement individuelle quelques mois plus tard. Aujourd’hui entraîneur des jeunes gardiens de l’Aviron Bayonnais FC, Ruffier conteste fermement cette décision et retrouvera ses anciens employeurs devant la justice ce lundi.

Ruffier et les responsables de l'ASSE sont attendus au tribunal ce lundi