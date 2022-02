Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Les vérités de Dupraz sur l'arrivée de Crivelli !

Publié le 11 février 2022 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz s'est exprimé sur la situation d'Enzo Crivelli, arrivé en janvier dernier à l'ASSE et touché physiquement.

A la recherche d’un avant-centre lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE a enregistré l’arrivée d’Enzo Crivelli, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais le joueur, qui appartient toujours à l’Istanbul Basaksehir, n’a pas encore pu faire ses débuts sous le maillot stéphanois en raison de douleurs à l’adducteurs. Et comme annoncé par Pascal Dupraz ce vendredi, Enzo Crivelli manquera également la prochaine rencontre de championnat face à Clermont ce dimanche.

« Je ne suis ni inquiet ni déçu concernant Enzo »