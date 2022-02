Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Loïc Perrin sur le recrutement de Crivelli !

Publié le 10 février 2022 à 10h10 par G.d.S.S. mis à jour le 10 février 2022 à 10h11

Recruté par l’ASSE sous la forme d’un prêt cet hiver, Enzo Crivelli est donc le nouveau buteur tant attendu par Pascal Dupraz. Loïc Perrin revient sur ce choix porté vers l’ancien Bastiais.

Avec un mercato hivernal très agité durant lequel l’ASSE s’est renforcée avec Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Ggagnon, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko ou encore Enzo Crivelli, l’opération maintien est plus que jamais amorcée chez les Verts. Et dans un entretien accordé à But ! , le coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, justifie l’arrivée de Crivelli qui est donc le renfort tant attendu par Pascal Dupraz cet hiver pour venir occuper la pointe de l’attaque.

« On cherchait un joueur de son profil »