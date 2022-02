Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour cette grosse recrue à 0€ !

Publié le 10 février 2022 à 10h00 par T.M.

Alors que César Azpilicueta semble se rapprocher du FC Barcelone pour cet été, il pourrait ne pas être le seul défenseur à rejoindre la Catalogne à l’intersaison. En charnière centrale, il faudrait également s’attendre à du mouvement.

Cet été, cela devrait énormément bouger au FC Barcelone. Et en Catalogne, la charnière centrale pourrait être un gros chantier à régler pour Joan Laporta et Xavi. Comme expliqué par Mundo Deportivo ce jeudi, le Barça compterait sur le départ de Samuel Umtiti, tandis que la porte serait également ouverte pour les départs de Clément Lenglet et Oscar Mingueza. Dans le même temps, l’incertitude planerait également au-dessus de l’avenir de Gerard Piqué. Et bien évidemment, il y a toujours une interrogation autour de Ronald Araujo, dont la prolongation n’est pas encore réglée.

Christensen plutôt que Rüdiger ?

Compte tenu de ces mouvements à prévoir en défense centrale, le FC Barcelone envisage donc de se renforcer. Et après César Azpilicueta, c’est encore à Chelsea que le club catalan voudrait piocher. En fin de contrat, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger plaisent énormément aux Blaugrana. Toutefois, au Barça, il y aurait une préférence pour le Danois. En effet, d’un point de vue économique, l’opération Christensen serait plus viable que celle menant à Rüdiger. A noter toutefois la concurrence du Bayern Munich. Affaire à suivre...