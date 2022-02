Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort d’Alvaro Gonzalez sur son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 10h15 par T.M.

Alors qu’Alvaro Gonzalez est finalement resté à l’OM cet hiver, l’Espagnol reconnait toutefois que la Liga lui manque…

Annoncé partant de l’OM lors du dernier mercato hivernal, Alvaro Gonzalez n’a finalement pas bougé. Selon les informations du 10sport.com, l’Espagnol a refusé au dernier moment de partir, lui qui était pourtant courtisé, notamment par les Girondins de Bordeaux. Resté donc sur la Canebière, Alvaro Gonzalez se retrouve toutefois dans une situation complexe étant donné que Jorge Sampaoli ne compte pas forcément sur lui. Se pose alors la question de son avenir et ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé à AS , le principal intéressé s’est penché sur le sujet.

Un retour en Liga à prévoir ?