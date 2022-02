Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Gerrard sur le départ de Coutinho !

Publié le 12 février 2022 à 9h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Philippe Coutinho a quitté le FC Barcelone pour faire son retour en Premier League, du côté d'Aston Villa. Interrogé sur son milieu offensif brésilien, Steven Gerrard a fait part de son immense volonté de retrouver l'Angleterre.

A la peine au FC Barcelone, Philippe Coutinho a eu l'occasion de changer de cap pour se relancer et il l'a saisi. En effet, l'international brésilien a été prêté à Aston Villa lors du dernier mercato estival. Ancien pensionnaire de Liverpool, Philippe Coutinho a donc fait son retour en Premier League. En conférence de presse d'avant-match (déplacement à Newcastle dimanche), Steven Gerrard s'est livré sur le recrutement du milieu offensif du Barça.

«Il était comme un fou de revenir en Premier League»