Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités d’Alvaro Gonzalez sur son mercato hivernal !

Publié le 12 février 2022 à 9h15 par T.M.

Si Alvaro Gonzalez est toujours un joueur de l’OM, il a été poussé vers la sortie durant le mercato hivernal. L’Espagnol est d’ailleurs revenu sur ce mois de janvier qui n’a pas été simple pour lui.

Aujourd’hui, Alvaro Gonzalez n’est plus forcément en odeur de sainteté à l’OM. En effet, Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui et c’est pour cela qu’il lui a demandé de partir durant le mercato hivernal. Si Pablo Longoria s’est démené pour lui trouver une porte de sortie, les différents prétendants qu’ont été l’ASSE, Bordeaux ou encore Valence n’ont rien changé puisqu’Alvaro Gonzalez est toujours à l’OM aujourd’hui. Comme le10sport.com vous l’a d’ailleurs révélé, le Marseillais a refusé au dernier moment de quitter la Canebière.

« Le club a pris la décision de me trouver un club par tous les moyens »