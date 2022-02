Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz n’a rien fait pour retenir ce gardien…

Publié le 13 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En manque cruel de temps de jeu avec l’ASSE, Stefan Bajic a donc décidé de rejoindre Pau cet hiver, lui qui n’entrait pas du tout dans les plans de Pascal Dupraz. Il s’est confié en longueur sur son départ.

Avec l’arrivée en prêt de Paul Bernardoni qui vous avait été révélée en exclusivité par le10sport.com, l’ASSE a donc recruté son nouveau gardien tant attendu cet hiver sur le marché des transferts. Un renfort qui a finalement poussé le jeune Stefan Bajic (20 ans) vers la sortie, qui a fini par s’engager avec Pau. Et dans un entretien accordé à La République des Pyrénées, l’ancien grand espoir de l’ASSE est revenu sur les coulisses de son départ et son statut d'indésirable aux yeux de Pascal Dupraz.

« Saint-Etienne, ce n’était pas le plan pour moi »