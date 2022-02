Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'émouvant message de ce gardien après son départ !

Publié le 7 février 2022 à 1h15 par D.M.

Parti à Pau lors du dernier mercato hivernal Stefan Bajic a fait ses adieux à l'ASSE, son club formateur, sur les réseaux sociaux.

Barré par Paul Bernardoni et Etienne Green cette saison, Stefan Bajic a décidé de changer d’air lors du dernier mercato hivernal. Le portier s’est engagé avec Pau en tant que joker médical. Il pourrait se voir offrir par le club de Ligue 2 un contrat à la fin de la saison. Agé de 20 ans, Bajic a certainement mis fin à son aventure à l’ASSE. Ce dimanche, le gardien a fait ses adieux à son équipe de cœur sur les réseaux sociaux.

« Cette ville et ce club auront toujours une place spéciale dans mon cœur »