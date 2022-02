Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente estivale se précise pour Leonardo !

Publié le 16 février 2022 à 4h45 par T.M.

Durant le mercato hivernal, le PSG a seulement réussi à prêter, sans option d’achat, Sergio Rico. Mais cet été, cela pourrait être plus animé pour l’Espagnol.

Depuis un certain temps maintenant, le PSG veut dégraisser mais n’arrive toutefois à vendre. Leonardo l’a reconnu, c’est loin de ses gros défauts et cela se vérifie très bien lors des dernières fenêtres. Toutefois, pour le prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG pourrait bien avoir plus réussite concernant les ventes. Qui fera alors définitivement ses valises au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino ? Actuellement prêté, sans option d’achat, à Majorque, Sergio Rico pourrait faire partie de ces joueurs à quitter le PSG.

« On s’attend à du mouvement lors du mercato estival »