Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable de Pochettino justifie son départ cet hiver !

Publié le 12 février 2022 à 13h45 par T.M.

Cet hiver, Sergio Rico a quitté le PSG, lui qui a été prêté du côté de Majorque. Un choix sur lequel est revenu le portier espagnol.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG à l’été, les cartes ont été redistribuées chez les gardiens parisiens. Et le grand perdant a été Sergio Rico. Alors que l’Espagnol était la doublure de Keylor Navas, il s’est retrouvé numéro 3 dans la hiérarchie. Forcément, alors que Rico est resté au PSG à l’été, la situation n’a pas été simple pour lui durant la première partie de saison. Cet hiver, l’ancien du FC Séville n’a eu d’autre choix que de partir et c’est ainsi qu’il a été prêté à Majorque.

« Ce que je cherchais surtout était d’avoir du temps de jeu »