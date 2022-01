Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Rico annonce la couleur après son départ !

Publié le 21 janvier 2022 à 16h15 par B.L.

En difficulté au PSG où il ne joue pas, Sergio Rico a été prêté au RCD Majorque jusqu'à la fin de la saison. Le gardien de but a livré ses premiers mots à la suite de son arrivée en Espagne.

Retour en Espagne pour Sergio Rico. Arrivé au PSG en 2020 en provenance du FC Séville, le portier de 28 ans était en manque de temps de jeu au sein du club de la capitale, notamment face à la concurrence colossale de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, Sergio Rico a officiellement été prêté pour une durée de 6 mois au RDC Majorque, actuel 17e de Liga. Le gardien de but espagnol s'est exprimé à la suite de son transfert.

« J'ai hâte de commencer à aider l'équip »