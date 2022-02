Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de cet indésirable de Pochettino sur son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 14h10 par T.M.

Actuellement prêté par le PSG à Majorque, Sergio Rico a mis les choses au point concernant son avenir.

Ayant fait les frais de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico s’est retrouvé numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens du PSG. Pour jouer, l’Espagnol devait donc partir et c’est ce qu’il a fait durant le dernier mercato hivernal. Rico a ainsi pris la direction de la Liga, étant prêté sans option d’achat à Majorque. Quid alors de l’avenir du portier ibérique ? La question lui a été posée ce mardi par Marca .

« On verra ce qu’il se passera en fin de saison »