Mercato - PSG : Doha prêt à retourner sa veste pour Pochettino ?

Publié le 15 février 2022 à 12h45 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison pour Manchester United, le PSG pourrait faire capoter cette opération en partie pour une histoire d’honneur. Explications.

Comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà particulièrement discuté en coulisses au sein de la direction du PSG. Depuis, la situation ne semble pas s’être arrangée lorsque Manchester United continuerait de trotter dans la tête de l’entraîneur du PSG qui pourrait ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 jusqu’à son terme. Néanmoins, Goal affirmait ces dernières heures que si Zinedine Zidane, qui aurait déjà recalé le Paris Saint-Germain cet hiver, conservait la même ligne de conduite, un éventuel licenciement de Pochettino n’aurait alors pas lieu. Faute d’un remplaçant trouvé en amont, Mauricio Pochettino ne serait pas libéré.

Pochettino, une histoire d’honneur pour le PSG ?