Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino donne le ton pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Annoncé du côté de Manchester United pour y prendre la succession de Ralf Rangnick, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute quant à son avenir. L’entraîneur du PSG a en effet expliqué suivre la voie de son coeur.

Bien qu’il n’ait effectué son grand retour au PSG qu’en janvier 2021, mais cette fois-ci en tant que coach, Mauricio Pochettino pourrait rapidement plier bagage. Et plus précisément à l’approche de la fin de la saison, soit à une année de l’expiration de son contrat courant jusqu’en juin 2023. En effet, le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas Pochettino était déjà sujet à des discussions au sein de la direction du PSG. Et force est de constater que la situation ne s’est pas arrangée depuis. Pire, Mauricio Pochettino serait de plus en plus emballé par l’idée de prendre la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, ce qui serait carrément son rêve d’après le journaliste Julien Laurens.

« Tout projet me mobilise. J'ai toujours choisi la voie du coeur »