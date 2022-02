Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a déjà convaincu tout le monde dans le vestiaire !

Publié le 15 février 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé il y a un peu plus d'un mois, Pascal Dupraz semble déjà faire l'unanimité à l'ASSE comme l'explique Ryad Boudebouz.

En fin d'année, l'ASSE a décidé de changer d'entraîneurs. Et pour cause, Claude Puel sortait d'une première partie de saison inquiétante conclue à la dernière place par les Verts, au point que le maintien semblait inenvisageable. Dans cette optique, c'est Pascal Dupraz qui a été nommé pour assurait son rôle préféré, à savoir celui de pompier de service. Et l'ASSE reste sur trois victoires de suite en Ligue 1 ce qui lui a permis de quitter sa place de lanterne rouge. Ryad Boudebouz salue donc l'arrivée de Pascal Dupraz.

Boudebouz déjà fan de Dupraz