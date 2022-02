Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz envoie un énorme message sur l'arrivée de Dupraz !

Publié le 14 février 2022 à 11h10 par A.M.

Arrivé en fin d'année pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz fait déjà l'unanimité en interne comme l'explique Ryad Boudebouz.

En grande difficulté après la première partie de saison, l'ASSE redresse la barre de manière spectaculaire. Et pour cause, les Verts viennent d'enchaîner un troisième succès de suite en Ligue 1 soit déjà un de plus que lors des 20 premières journées. Un redressement qui permet à l'ASSE de quitter la dernière place sous l'impulsion d'un Pascal Dupraz surmotivé pour offrir le maintien au club du Forez. Et Ryad Boudebouz ne cache pas que l'impact du nouvel entraîneur stéphanois change la donne.

«Dupraz, c'est comme un deuxième papa pour tout le monde»