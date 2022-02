Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'énorme annonce de Caqueret sur son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 10h12 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 à l'OL, Maxence Caqueret a confirmé les discussions pour une prolongation, sans pouvoir assurer qu'il serait toujours Lyonnais la saison prochaine.