EXCLU - Mercato - OL : Début des discussions pour Caqueret !

Publié le 27 novembre 2021 à 8h50 par Alexis Bernard

Selon les informations du 10 Sport, les discussions viennent de débuter entre l'OL et Maxence Caqueret pour évoquer une prolongation de contrat.

Initialement prévues à l'automne 2020, les discussions entre l'OL et Maxence Caqueret ont finalement débuté plus tard que prévu. D'après nos informations, elles viennent en effet de démarrer ces derniers jours. Les dirigeants lyonnais et les représentants du milieu de terrain des Gones ont ouvert ensemble le chantier d'un avenir commun. Pour l'heure, le contrat de Maxence Caqueret court jusqu'en juin 2023. L'OL veut sécuriser sa pépite en le prolongeant.

Pas encore d'accord

Le dossier n'est qu'à ses débuts. Un premier round d'observation pour que chaque partie puisse faire savoir ses intentions. Du côté de l'OL, on aspire clairement à conserver et prolonger Maxence Caqueret. De son côté, le joueur est à l'écoute. Poursuivre dans son club formateur est évidemment un souhait. Mais l'OL devra apporter des garanties, financières et sportives, pour lui permettre de signer sereinement. Très apprécié du nouveau coach (dans le top 5 des joueurs les plus utilisés cette saison), Peter Bosz, Maxence Caqueret rayonne de nouveau et semble adhérer à la nouvelle méthode proposée.