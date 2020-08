Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Des discussions à venir pour… Maxence Caqueret !

Publié le 12 août 2020 à 14h45 par Alexis Bernard

Étourdissant depuis plusieurs semaines, Maxence Caqueret devient petit à petit un incontournable à l’OL. Et le club pourrait verrouiller son avenir très prochainement.

Ses prestations en finale de Coupe de la Ligue contre le PSG et en huitième de finale de Ligue des Champions, face à la Juventus, ont terminé de convaincre tous les observateurs. A 20 ans, Maxence Caqueret a l’étoffe pour devenir un titulaire en puissance de l’OL et bien plus encore, dans les années à venir. Un nouveau trésor du centre de formation lyonnais que les Gones voient exploser au plus haut niveau. Un talent que les dirigeants veulent sécuriser.

Des discussions vont démarrer

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Maxence Caqueret ne va pas rester très longtemps avec son contrat actuel. Selon nos informations, des discussions vont avoir lieu prochainement entre le milieu de terrain français et ses dirigeants. Objectif : verrouiller son avenir et récompenser sa progression avec un salaire à la hauteur de son talent. Bien occupées par les échéances européennes, toutes les parties ont prévu de se voir prochainement pour évoquer le sujet. Et Maxence Caqueret comme l’OL priorisent une vision commune à long terme, en passant par la signature de ce nouveau contrat.