Mercato - PSG : Bakayoko aurait tranché pour son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 12h45 par D.M.

Le Milan AC aurait entamé des discussions avec Chelsea pour évoquer le transfert de Tiémoué Bakayoko. Également courtisé par le PSG, le joueur privilégierait un départ vers l’Italie.

Leonardo a fixé ses priorités pour le mercato estival. Le directeur sportif du PSG souhaite notamment renforcer le milieu de terrain et, selon nos informations, a ciblé plusieurs profils dont celui de Tiémoué Bakayoko. Prêté à l’AS Monaco cette saison, le joueur de 25 ans a fait son retour à Chelsea, mais pourrait de nouveau quitter l’Angleterre. Comme annoncé par le 10 Sport le 13 mai dernier, les Blues ne sont pas opposés à un départ et demandent 35M€ pour laisser filer Tiémoué Bakayoko cet été. Une somme élevée pour le PSG, mais aussi le Milan AC également intéressé.

Bakayoko veut retourner à Milan

Selon les informations des journalistes Fabrizio Romano et Nicolo Schira, le Milan AC serait passé à l’action dans ce dossier Tiémoué Bakayoko. Le Milan AC aurait entamé des discussions avec Chelsea et proposerait un prêt payant de 3M€ avec une option d’achat fixée à 35M€. De son côté, Chelsea ne voudrait pas prêter son milieu de terrain et privilégierait un transfert sec. Tiémoué Bakayoko souhaiterait retourner au Milan AC, club où il a été prêté entre 2018 et 2019. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui pourrait définitivement tirer un trait sur cette piste.