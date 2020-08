Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Meunier prêt à snober Leonardo ?

Publié le 12 août 2020 à 10h45 par T.M.

A la recherche du successeur de Thomas Meunier, Leonardo s’est notamment penché sur le dossier Timothy Castagne. Toutefois, il semblerait que le PSG n’ait pas ses chances pour le joueur de l’Atalanta. Explications.

Thomas Meunier est désormais un joueur du Borussia Dortmund. N’ayant pas voulu prolonger le Belge et le conserver au PSG, Leonardo doit désormais trouver un nouvel arrière droit pour Thomas Tuchel. Une mission sur laquelle le directeur sportif parisien s’est déjà penché puisque les cibles sont nombreuses. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans les médias. Le 10 Sport vous avait d’ailleurs révélé un intérêt pour Timothy Castagne, joueur de l’Atalanta que le PSG retrouvera d’ailleurs ce mercredi en Ligue des Champions. Mais la concurrence est rude dans ce dossier. En effet, toujours selon nos informations, Tottenham et Leicester ont aussi des vues sur le Belge. Et il semblerait que Castagne n’ait pas la tête tournée vers le PSG pour son avenir…

Direction l’Angleterre ?