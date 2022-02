Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi se livre sur son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 14 février 2022 à 9h15 par D.M.

Recruté par le PSG en juillet dernier, Achraf Hakimi s'est vite intégré au sein du club parisien. Le latéral droit est revenu sur ses premiers mois en Ligue 1.

Il a été la recrue la plus chère du PSG lors du dernier mercato estival. Acheté 65M€, Achraf Hakimi est arrivé dans la capitale aux côtés de grandes stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma. Passé par le Real Madrid ou encore l’Inter, Hakimi s’est vite installé sur le côté droit de la défense. Offensif, l’international marocain s’est intégré dans le groupe de Pochettino et devrait être sur la pelouse du Parc des Princes, ce mardi, pour affronter son club formateur dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des champions.

« Je me sens très à l'aise, comme chez moi »