Mercato - PSG : Hakimi fait passer un énorme message à Mbappé pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 8h15 par D.M.

Arrivé l'été dernier au PSG, Achraf Hakimi s'est exprimé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Selon nos informations, le joueur français a donné son accord au Real Madrid.

Buteur face à Rennes vendredi dernier, Kylian Mbappé sera très attendu ce mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Une rencontre particulière pour le joueur français, proche de rejoindre le club espagnol lors du dernier mercato estival. Retenu par ses dirigeants, Mbappé avait décidé de poursuivre sa carrière au PSG, mais la fin de la saison pourrait être synonyme de départ. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le champion du monde 2018, lié à l'équipe française jusqu'en juin, a déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Concentré sur le terrain, l’ailier ne divulguera pas son choix dans les prochains jours, d’autant que les négociations avec le PSG se poursuivent en coulisses.

« Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie, et il décidera »