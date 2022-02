Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair pour Mauricio Pochettino…

Publié le 14 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Ayant particulièrement apprécié sa période d’entraîneur en Premier League, Mauricio Pochettino serait prêt à accepter le poste de manager de Manchester United alors que son aventure au PSG semble s’assombrir les jours passant.

Avant que Thomas Tuchel ne soit licencié par le PSG et que cela engendre la nomination de Mauricio Pochettino en janvier 2021, le nom de l’ex-entraîneur de Tottenham et de Southampton était annoncé à Manchester United, à plusieurs reprises. Finalement, cette opération n’a jamais pu se concrétiser malgré des intérêts communs. Cependant, à l’issue de la saison, moment où la période d’intérim de Ralf Rangnick arrivera à expiration, Manchester United prévoirait entre autres, de nommer Pochettino à sa place. En parallèle, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà alors discuté au sein de la direction du PSG et la situation ne se serait pas arrangée depuis.

Pochettino n’attendrait que le feu vert de Manchester United