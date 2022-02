Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une incroyable surprise pour Pochettino ?

Publié le 14 février 2022 à 5h00 par T.M.

Si les rumeurs envoient surtout Mauricio Pochettino vers Manchester United la saison prochaine, d’autres scénarios pourraient voir le jour à propos de l’entraîneur du PSG.

Mauricio Pochettino pourrait bien ne plus faire long feu sur le banc du PSG. Si l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023, un départ pourrait intervenir en fin de saison ou même avant en cas d’échec en Ligue des Champions face au Real Madrid. Aujourd’hui, tout indique donc que Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Toutefois, si l’on en croit les différents échos d’un peu partout en Europe, il ne faudrait pas exclure une énorme surprise avec le natif de Murphy.

Un avenir… au PSG ?