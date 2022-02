Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Ndombele… Pochettino veut quitter le PSG !

Publié le 13 février 2022 à 13h30 par T.M.

Aujourd’hui, la tendance semble clairement être à un départ de Mauricio Pochettino du PSG. Alors que le club de la capitale semble vouloir tourner la page, l’Argentin chercherait lui aussi clairement à s’en aller. Et plusieurs raisons expliqueraient ses envies d’ailleurs de Pochettino.

Les jours de Mauricio Pochettino au PSG pourraient bien être comptés. Si l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, son histoire semble déjà toucher à sa fin. Arrivé en janvier 2021, le natif de Murphy est toujours au coeur des critiques et cela devrait lui être fatal. Alors qu’un départ pourrait être prononcé en cas d’échec face au Real Madrid en Ligue des Champions, le divorce pourrait finalement intervenir à la fin de la saison. Selon les informations de Goal , le PSG et Mauricio Pochettino acteraient de plus en plus leur future séparation. D’ailleurs, au sein du club de la capitale, on commence déjà à préparer l’après et la succession de l’entraîneur argentin, rêvant pour cela d’une arrivée d’une certain Zinedine Zidane.

Pochettino a la tête ailleurs !