Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a un grand rêve pour son avenir !

Publié le 13 février 2022 à 9h15 par T.M.

Si on annonce surtout Mauricio Pochettino vers l’Angleterre et Manchester United, l’entraîneur du PSG pourrait bien avoir d’autres idées en tête pour son avenir.

Actuel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino ne va toutefois pas le rester longtemps. Alors qu’il semble acté que l’Argentin sera remercié à la fin de la saison, il pourrait même faire ses valises prochainement en cas de contre-performance face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais où rebondira ensuite Pochettino ? En Angleterre, la rumeur ne cesse d’enfler à propos d’une arrivée à Manchester United. Alors que l’intérim de Ralf Rangnick prendra fin à l’issue de la saison, l’entraîneur du PSG serait l’option numéro 1 des Red Devils pour prendre les commandes.

Le rêve madrilène !