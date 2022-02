Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette vente est encore loin d’être actée pour Leonardo !

Publié le 13 février 2022 à 5h30 par T.M.

Bien que l’OGC Nice dispose d’une option d’achat pour Marcin Bulka, le choix est encore loin d’être fait comme l’a expliqué Christophe Galtier.

Prêté par le PSG à l’OGC Nice, Marcin Bulka réussit à montrer de belles choses bien qu’il soit dans l’ombre de Walter Benitez. Le Polonais répond présent quand Christophe Galtier fait appel à lui. De quoi convaincre les Aiglons de l’acheter définitivement ? Nice dispose d’une option d’achat qui serait de 2M€. Reste donc à connaitre la position du club niçois concernant Bulka, mais aucune décision ne serait prise pour le moment.

« Ça viendra beaucoup plus tard dans la saison »