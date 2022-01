Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'OGC Nice annonce la couleur pour ce gardien de Pochettino !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h15 par T.M.

Disposant d’une option d’achat pour garder Marcin Bulka, l’OGC Nice devrait voir en fin de saison quoi faire avec le gardien du PSG.

Barré par une très forte concurrence chez les gardiens au PSG, Marcin Bulka a une nouvelle fois été prêté par le club de la capitale cette saison. Et c’est du côté de l’OGC Nice que le Polonais continue de grandir, apprenant ainsi aux côtés de Walter Benitez et de Christophe Galtier. Une expérience qui pourrait d’ailleurs durer plus longtemps que prévu. Si Bulka est actuellement prêté par le PSG, les Aiglons disposeraient d’une option d’achat pour conserver le gardien de 22 ans.

« On ne s’interdit rien »