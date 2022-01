Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse à 60M€ tombe pour une piste de Leonardo !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h45 par Th.B.

Si Raheem Sterling ne prolongeait pas son contrat d’ici la fin de la saison, Manchester City serait prêt à le vendre l’été prochain contre un chèque de 60M€. Une opération que surveillerait le PSG selon la presse anglaise.

À l’automne dernier, Raheem Sterling profitait du Financial Times Business of Sport US summit afin de faire part de son souhait d’un jour s’engager dans un club évoluant en dehors des frontières anglaises. Un défi que l’international anglais et attaquant de Manchester City souhaiterait relever. Depuis, son nom a été lié au FC Barcelone ou encore au PSG. ESPN a notamment fait savoir vendredi que Leonardo et la direction sportive du PSG réfléchiraient à lancer une offensive pour la prochaine intersaison ou l’été 2023, moment où son contrat à Manchester City prendrait alors fin. Néanmoins, la porte devrait s’ouvrir dès le prochain mercato pour Raheem Sterling.

City prêt à céder Sterling à 60M€, si…