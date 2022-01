Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de cet indésirable de Pochettino sur son départ !

Publié le 30 janvier 2022 à 23h15 par T.M.

Pas dans les plans de Mauricio Pochettino au PSG, Rafinha a donc été prêté jusqu’à la fin de la saison à la Real Sociedad. Un choix sur lequel est revenu le Brésilien.

Au PSG, Rafinha jouait très peu sous les ordres de Mauricio Pochettino. Rêvant d’aller à la Coupe du monde avec le Brésil, le milieu de terrain devait alors partir pour se permettre d’y croire. Ainsi, cet hiver, l’ancien du FC Barcelone et du Celta Vigo a fait son retour en Espagne puisqu’il a été prêté, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison à la Real Sociedad. Un nouveau challenge qui faisait visiblement très envie à Rafinha.

« La Real était une équipe pour laquelle j’avais envie de venir jouer »