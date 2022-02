Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message très fort d’une recrue hivernale sur son arrivée !

Publié le 13 février 2022 à 4h00 par A.M.

Prêté par Angers, Paul Bernardoni savoure ses débuts avec l'ASSE qui reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1.

Cet hiver, Pascal Dupraz s'est rapidement mis en quête d'un nouveau gardien de but afin d'apporter de l'expérience à ce poste. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a misé sur Paul Bernardoni, prêté par Angers sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Et le portier français ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le club du Forez.

Bernardoni savoure ses débuts à l'ASSE