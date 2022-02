Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En interne, le travail de Leonardo est salué !

Publié le 13 février 2022 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter l'évolution du projet QSI, Presnel Kimpembe souligne le recrutement réalisé ces dernières années.

Formé au PSG et lancé dans le grand bain par Laurent Blanc en 2015, Presnel Kimpembe fait partie des joueurs les plus anciens au sein de l'effectif parisien. Par conséquent, le défenseur français est aux premières loges pour voir l'évolution du projet QSI, et le champion du monde 2018 ne cache pas sa satisfaction de pouvoir côtoyer les grandes stars recruter par le club des dernières saisons.

Kimpembe juge l'évolution du projet QSI