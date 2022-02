Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule possibilité si Karim Benzema s’en va ?

Publié le 13 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait se retrouver poussé vers la sortie l’été prochain si Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Et le PSG ferait alors office de favori pour le récupérer…

« Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe », avait indiqué Karim Benzema en octobre dernier sur son avenir, alors que le buteur français de 34 ans a encore un an et demi de contrat avec le Real Madrid. Seulement voilà, le club merengue semble déterminé à faire Kylian Mbappé et Erling Haaland l’été prochain, ce qui impacterait forcément le statut de Benzema. Et où pourrait alors aller se relancer le buteur français ?

Le PSG serait positionné

Le média espagnol El Nacional a récemment annoncé que le PSG était positionné sur le dossier Karim Benzema. Et en effet, si le Real Madrid parvient à concrétiser les signatures de Kylian Mbappé ainsi que d’Erling Haaland l’été prochain, le Qatar n’aurait plus tellement d’options pour renforcer son attaque, et se tournerait ainsi fort logiquement vers le numéro 9 du Real Madrid. Affaire à suivre…