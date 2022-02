Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’imagine déjà loin de Paris !

Publié le 12 février 2022 à 20h30 par A.C.

Un grand rendez-vous approche avec le huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, mais Mauricio Pochettino semble déjà avoir la tête ailleurs.

Il devait être l’homme parfait pour le Paris Saint-Germain, ayant porté les couleurs du club en tant que joueur. Pourtant, plus d’un an après son arrivée, Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité ! Très critiqué, l’Argentin n’arrive pas à trouver un jeu pouvant mettre en valeur les talents de son équipe, qui n’en manque certainement pas avec les différents Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué que les propriétaires du PSG sont déjà agacés et préparent l’avenir sans Pochettino. Ce dernier a d’ailleurs bien failli claquer la porte dès cet automne, après avoir déjà fait parler de lui à la fin de la saison dernière. A l’époque, le PSG lui avait offert une prolongation jusqu’en 2023, mais désormais on se demande bien s’il arrivera jusqu’à la fin de la saison...

Que ce soit maintenant ou à la fin de la saison, Pochettino va partir

La Gazzetta dello Sport expliquait tout récemment que Mauricio Pochettino aurait les idées claires au sujet de son avenir. D’après les informations du quotidien, le coach du Paris Saint-Germain aurait prévenu ses dirigeants de son envie de quitter ses fonctions en juin prochain, à un an donc de la fin de son contrat. Du côté de Doha on ne semble toutefois pas vraiment vouloir le laisser faire ! Toujours selon La Gazzetta , les propriétaires du PSG pourraient couper l’herbe sous le pied de leur entraineur en l’écartant dès ce printemps. Une défaite en huitième de finale de Ligue des Champions de Ligue des Champions serait en effet être un véritable échec, qui pourrait être en quelque sorte adouci par le licenciement de Pochettino et l’arrivée d’un tout nouvel entraineur. Le favori est bien connu, puisque nous vous avons parlé sur le10sport.com de l’envie du Qatar de confier les rênes du PSG à Zinedine Zidane.

Pochettino réclame l’arrivée de Kane à Manchester United

Si le Paris Saint-Germain a déjà son alternative, il en va de même pour Mauricio Pochettino. Déjà approche cet automne lors du licenciement d’Ole Gunnar Solskjær, l’Argentin serait destiné à rejoindre Manchester United. Des confirmations arrivent d’ailleurs d’Angleterre, où l’on assure que Pochettino aurait déjà commencé à dessiner les contours de sa future équipe ! The Telegraph révèle notamment que l’actuel entraineur du PSG aurait déjà fait une demande aux dirigeants mancuniens avec Harry Kane, son ancien protégé à Tottenham. Après l’avoir voulu à Paris l’été dernier, il n’aurait donc pas abandonné tout espoir et envisagerait donc des retrouvailles à Old Trafford. Reste à savoir si à Manchester United il aura plus de succès qu’il n’a eu au PSG jusqu’à maintenant...