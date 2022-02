Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo travaille déjà sur le gros chantier de l’été 2022 !

Publié le 12 février 2022 à 19h30 par A.C.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais Leonardo semble déjà avoir des objectifs clairs pour renforcer un secteur précis du Paris Saint-Germain.

Le cru 2021 a été remarquable, avec notamment Lionel Messi, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma... mais celui 2022 pourrait être encore mieux ! Leonardo et le Paris Saint-Germain semble déterminés à encore jouer les grands acteurs du prochain mercato estival, avec la succession de Kylian Mbappé qui pourrait bien donner le ton. Si au sein du PSG on semble toujours croire en une prolongation last-minute, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre la star française et le Real Madrid, qui avait déjà tenté de le recruter en 2017. Le casting pour le remplacer a déjà été lancé, puisque les Parisiens comptent bien frapper un ou plusieurs coups, afin d’essayer de faire oublier cet échec. Dès le 28 aout dernier, nous vous parlions de l’intérêt prononcé du PSG pour Erling Haaland et Robert Lewandowski, qui pourraient tous les deux quitter leurs clubs respectifs. Pourtant, en dépit de l’urgence et l’importance de ce dossier, Leonardo semble actuellement travailler sur totalement autre chose...

Les rêves Pogba, Kanté et Milinkovic-Savic

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble en effet décidé à renforcer un autre secteur de l’équipe, avec le milieu de terrain. L’Équipe a récemment parlé des plans très ambitieux de Leonardo, qui aurait érigé l’arrivée de Paul Pogba en grande priorité. En fin de contrat, ce dernier ne devrait vraisemblablement pas prolonger avec Manchester United et au PSG il pourrait devenir un véritable pilier du projet ambitieux de QSI. Ce n’est pas tout, puisque TMW annonce également que Leonardo lorgnerait une autre star française de Premier League avec N’Golo Kanté, dont l’arrivée semble toutefois être plus problématique. Ce n’est pas tout, puisque La Gazzetta dello Sport a tout récemment relancé le feuilleton Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, qui semble toujours avoir été très apprécié par le directeur sportif du PSG.

Sauf Verratti, tout le milieu est à vendre