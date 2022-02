Foot - OM

OM - Clash : L’OM agacé après la grosse sortie d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 12 février 2022 à 18h30 par La rédaction

Quelques heures après son entretien dans les colonnes du journal AS, Alvaro Gonzalez s’est fait rattraper par son club. L’OM n’aurait en effet pas apprécié du tout cette sortie et des explications lui ont été demandées. Des sanctions devraient aussi être prises.

Méconnu lors de son arrivée à l’OM en 2019, Alvaro Gonzalez s’est très vite intégré à Marseille. Homme fort de la période Villas-Boas, l’Espagnol a ensuite perdu sa place de titulaire lorsque Jorge Sampaoli a pris les commandes de l’équipe. Un temps de jeu réduit qui semble l'agacer, puisque dans les colonnes du journal AS , Alvaro s’est lâché sur sa situation : « Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière. Physiquement je suis mieux que jamais ». Le joueur de 32 ans n’a pas fait dans la dentelle.

L’OM n’était pas au courant de l’interview