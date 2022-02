Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli justifie un choix inattendu avec Saliba…

Publié le 10 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Aligné sur le flanc droit de la défense de l’OM mercredi soir en Coupe de France, William Saliba était bien loin de ses bases habituelles. Un choix surprenant que Jorge Sampaoli a tenté d’expliquer après la défaite contre l’OGC Nice.

Opposé à l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France mercredi soir, l’OM n’a pas pesé bien lourd dans la rencontre et a finalement été éliminé par les Aiglons (4-1). Et dans son onze de départ, Jorge Sampaoli avait opté pour un choix relativement surprenant puisque William Saliba avait été aligné à droite de la défense. L’entraîneur argentin de l’OM s’en est expliqué en conférence de presse après la rencontre et indique pourquoi il a préféré l’ancien joueur de l’ASSE plutôt que Valentin Rongier pour ce rôle.

Sampaoli assume le choix Saliba