Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli interpelle encore Milik !

Publié le 8 février 2022 à 19h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a envoyé un nouveau message à Arkadiusz Milik en lui demandant de participer plus au jeu.

Après plusieurs semaines en retrait, Arkadiusz Milik a enfin retrouvé le sourire vendredi contre Angers (5-2). Le Polonais, associé pour la première fois à Cédric Bakambu, a inscrit un triplé et a donc largement participer à la large victoire de l'OM. Un soulagement pour l'ancien buteur du Napoli, mais Jorge Sampaoli, très exigeant, en attend encore plus d'Arkadiusz Milik. L'entraîneur de l'OM espère notamment que son buteur participe plus au jeu.

«Il faut qu'il participe au jeu»