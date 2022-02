Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli envoie un nouveau message inquiétant à Milik !

Publié le 6 février 2022 à 4h15 par A.M.

Malgré le triplé contre contre Angers (5-2), Arkadiusz Milik doit encore faire mieux à en croire Jorge Sampaoli.

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Jorge Sampaoli justifiait son choix de moins utiliser Arkadiusz Milik : « Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent ». Et alors que l'attaquant polonais a inscrit un triplé contre Angers vendredi soir (5-2), Jorge Sampaoli en attend encore plus de son buteur.

Sampaoli pas encore convaincu par Milik