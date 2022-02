Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli n'est toujours pas convaincu par Milik !

Publié le 5 février 2022 à 10h45 par A.M.

Malgré le triplé d'Arkadiusz Milik contre Angers (5-2), Jorge Sampaoli estime que le Polonais n'est pas encore à 100% et en attend encore plus de son buteur.

Entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, ce n'est visiblement pas l'amour fou. En effet, l'entraîneur de l'OM s'est plusieurs fois passé des services de son buteur, n'hésitant pas à justifier sa position en assurant que « ceux qui sont les meilleurs jouent . » Un signal très claire envoyé à l'international polonais qui a répondu de la meilleure des manière en inscrivant un triplé contre Angers vendredi soir (5-2). Mais visiblement, c'est pas encore totalement suffisant pour convaincre Jorge Sampaoli.

Sampaoli en attend encore plus de Milik