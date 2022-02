Foot - OM

OM - Malaise : Milik répond à la sortie fracassante de Sampaoli !

Publié le 5 février 2022 à 8h45 par A.M.

Auteur d'un triplé face à Angers vendredi soir (5-2), Arkadiusz Milik a répondu à Jorge Sampaoli après la rencontre. L'entraîneur de l'OM assurait que les meilleurs joueraient.

Depuis quelques semaines, Arkadiusz Milik est dans le dur à l'OM. A tel point que Jorge Sampaoli l'utilise beaucoup moins comme contre l'OL, rencontre lors de laquelle il est seulement entré en jeu à la 84e minute. Un choix parfaitement assumé par le technicien argentin. « Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent », assurait-il en conférence de presse. Vendredi soir contre Angers, l'international polonais a inscrit un triplé pour répondre aux critiques et permettre à l'OM de s'imposer (5-2).

«Les attentes sont toujours énormes ici, à Marseille»