Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez envoie un énorme message à Steve Mandanda !

Publié le 3 février 2022 à 19h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur sa concurrence avec Steve Mandanda, Pau Lopez affirme qu'il n'a toujours pas la sensation d'être le numéro 1 dans les buts de l'OM.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Pau Lopez devait initialement être un numéro 1 bis pour concurrencer Steve Mandanda dans une éventuelle alternance dans les buts marseillais. Et pourtant, le portier espagnol a rapidement pris la place et ne la lâche plus grâce à d'excellentes prestations depuis son arrivée. Malgré tout, Pau Lopez, dont l'option d'achat sera levée à l'issue de la saison, assure qu'il ne se sent pas encore comme le titulaire du poste face à Steve Mandanda.

Pour Lopez, Mandanda est toujours le numéro 1