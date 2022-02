Foot - OM

OM - Malaise : Le grand retour de Milik fait parler dans le vestiaire !

Publié le 6 février 2022 à 3h15 par A.M.

Le triplé d'Arkadiusz Milik face à Angers n'est pas passé inaperçu dans le vestiaire. Leonardo Balerdi et Cédric Bakambu affichent leur joie.

En difficulté ces dernières semaines, Arkadiusz Milik a répondu à ses détracteurs en inscrivant un triplé contre Angers vendredi soir (5-2). Un retour en forme qui ravi Leonardo Balerdi. « Si je suis content pour Milik ? Bien sûr. Je crois qu'Arkadiusz a une qualité immense, même s'il a été sur le banc. C'est un coéquipier qui fait un grand travail sur le terrain. Il a eu une opportunité, il a mis trois buts et il le mérite parce qu'il s'entraîne dur », confiait le défenseur argentin en zone mixte. Un avis partagé par Cédric Bakambu.

Balerdi et Bakambu s'enflamment pour Milik