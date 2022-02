Foot - OM

OM - Malaise : Milik répond à Sampaoli... mais ce n'est pas encore suffisant !

Publié le 5 février 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

De retour dans le onze de départ de l'OM contre Angers, Arkadiusz Milik s'est distingué en inscrivant un triplé pour la victoire face au SCO (5-2). Un soulagement pour le Polonais, mais visiblement, Jorge Sampaoli n'est pas toujours pleinement convaincu.

Depuis le début de saison, Arkadiusz Milik est en difficulté. De retour de blessure en septembre, le Polonais ne semblait plus être un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli. Contre l'OL en début de semaine, l'ancien buteur du Napoli a du attendre la 84e minute pour entrer en jeu, insuffisant pour empêcher la défaite de l'OM (1-2). Quelques jours plus tard, en conférence de presse, Jorge Sampaoli ne regrettait pas son choix, envoyant même un message très clair à Arkadiusz Milik : « J'ai essayé différentes choses, comme Payet en numéro 9. Pour moi, Payet est un attaquant. J'essaie aussi de voir s'il vaut mieux jouer avec des ailiers ou non. (...) Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent . » Cependant, conscient du rendement offensif décevant de son secteur offensif, Jorge Sampaoli a décidé de changer de système à l'occasion de la réception d'Angers vendredi soir. Arkadiusz Milik était ainsi titulaire aux côtés de Cédric Bakambu et l'international polonais en a profité pour inscrire un triplé qui a permis à l'OM de s'imposer (5-2).

Sampaoli en veut toujours plus avec Milik