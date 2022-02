Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Sampaoli... Ça se tend à Marseille !

4 février 2022

Auteur de débuts très remarqués à l'OM, Arkadiusz Milik se retrouve toutefois sur le banc depuis le début de saison puisque Jorge Sampaoli évolue sans vrai numéro 9. Une situation qui commence à faire parler compte tenu du fait que les résultats sont en dents de scie.

La quête d'un grand attaquant fait parler à Marseille depuis l'arrivée de Frank McCourt. Après avoir rencontré de nombreuses désillusions avec Valère Germain, Kostas Mitroglou ou plus récemment Dario Benedetto, le bilan d'Andoni Zubizarreta, malgré la courte éclaircie avec Mario Balotelli, est donc négatif. Toutefois, quelques mois après son arrivée à l'OM, Pablo Longoria semblait avoir résolu ce problème en obtenant la signature d'Arkadiusz Milik qui a débarqué sous la forme d'un prêt de 18 mois en provenance de Naples il y a un an. Rapidement, le Polonais a démontré qu'il était de loin le meilleur numéro 9 qu'ait connu le projet McCourt. Ses premiers mois sont très aboutis avant qu'il ne soit coupé dans son élan par une blessure qui le privera de l'Euro et du début de saison à l'OM. De retour depuis la fin du mois de septembre, Arkadiusz Milik peine toutefois à retrouver son meilleur niveau, à tel point que Jorge Sampaoli préfère régulièrement aligner Dimitri Payet en position de faux numéro 9, quitte à se priver d'un vrai buteur. Ce fut une nouvelle fois le cas à Lyon mardi. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque l'OM s'est incliné (1-2). Mais Jorge Sampaoli semble satisfait de sa décision. « Chaque joueur a besoin de l'équipe, et à chaque poste c'est le cas. On a besoin que chaque joueur soit à 100% à chaque fois pour l'équipe. Le rendement collectif est plus important que les capacités individuelles (...) Nous, entraîneurs, devons faire en sorte que l'équipe gagne. J'ai essayé différentes choses, comme Payet en numéro 9. Pour moi, Payet est un attaquant. J'essaie aussi de voir s'il vaut mieux jouer avec des ailiers ou non. (...) Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent », confiait El Pelado en conférence de presse jeudi.

«En Pologne, ils lui font une statue et chez nous à Marseille, il se retrouve sur le banc»