Mercato - PSG : Pogba, Kanté... Leonardo tente un coup colossal pour l'été 2022 !

Publié le 11 février 2022 à 16h30 par Dan Marciano

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait sondé deux champions du monde, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Mais le joueur de Manchester United semble être le plus proche d'une arrivée à Paris.

Cette saison, Mauricio Pochettino ne manque pas de solutions au milieu de terrain. Le technicien argentin peut compter sur Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Leandro Paredes, mais aussi sur Georginio Wijnaldum, arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Liverpool. Et pourtant, le recrutement d’un renfort dans ce secteur a été érigé comme une priorité par les dirigeants parisiens selon les informations de L’Equipe. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait tenté d’arracher Tanguy Ndombélé à Tottenham, mais finalement l’international français à rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. En coulisses, Leonardo poursuivrait ses recherches. A en croire le quotidien sportif, le dirigeant brésilien aurait notamment ciblé Lucas Paqueta, qui ne fermerait pas la porte à un départ vers la capitale. Mais d’autres pistes sont étudiées en interne, et certaines mènent directement vers des champions du monde français.

Chelsea retient N'Golo Kanté

Selon les informations de TMW divulguées ce vendredi, le PSG aurait sondé à plusieurs reprises l’entourage de N’Golo Kanté. Lié à Chelsea jusqu’en 2024, le milieu de terrain tricolore est un vieux rêve du club parisien. Mais un retour en France ne semble pas être à l’ordre du jour pour le joueur de 30 ans. A en croire le portail italien, la formation entraînée par Thomas Tuchel n’a pas l’intention de le vendre à une autre formation européenne à la fin de la saison. Le PSG va donc devoir se faire une raison dans ce dossier, sur la table de Leonardo depuis plusieurs années. Mais selon le média, un autre champion du monde tricolore pourrait débarquer à Paris la saison prochaine.

Paul Pogba en approche ?