Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Paqueta... Leonardo s'attaque à un chantier colossal !

Publié le 9 février 2022 à 20h30 par A.D.

Malgré un effectif très bien garni au milieu de terrain, Leonardo voudrait encore et toujours révolutionner ce secteur de jeu. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en vue du mercato estival. En effet, l'ancien du Milan AC aurait inscrit les noms de Paul Pogba, Lucas Paqueta, Franck Kessie et de Sergej Milinkovic-Savic sur ses tablettes.

Depuis son retour au PSG, Leonardo fait tout son possible pour bâtir l'entre jeuparfait. Toutefois, le directeur sportif parisien n'a toujours pas trouvé la bonne formule, ou du moins les éléments qui le satisfassent pleinement. A chaque mercato estival, Leonardo attire de nouveaux milieux de terrain, et il semble être insatiable, puisque sa soif serait loin d'être rassasiée aujourd'hui. Alors que Mauricio Pochettino dispose de six joueurs confirmés à ce poste, à savoir Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Leandro Paredes et le dernier arrivé Georginio Wijnaldum, l'ancien du Milan AC serait toujours en quête de renforts. Au mois de janvier par exemple, Leonardo aurait fait tout son possible pour recruter Tanguy Ndombele, en vain. L'ex-pensionnaire de Tottenham ayant finalement été prêté avec option d'achat à l'OL.

Leonardo n'en démord pas pour Paul Pogba, Lucas Paqueta et Franck Kessie

Après avoir échoué avec Tanguy Ndombele cet hiver, Leonardo aurait désormais les yeux rivés sur le prochain marché estival. Et le directeur sportif du PSG aurait déjà tout prévu pour étoffer son milieu de terrain. En effet, comme l'a annoncé L'Equipe ce mardi soir, Leonardo a fait de Paul Pogba sa grande priorité. En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, La Pioche serait le profil parfait pour le PSG selon lui. Et alors qu'il entretiendrait une relation étroite avec son agent Mino Raiola, Leonardo serait on ne peut plus déterminé à boucler un coup XXL à 0€ avec Paul Pogba le 1er juillet. Outre le champion du monde français, le directeur sportif du PSG aurait également un gros faible pour Lucas Paqueta. Tombé sous le charme du Brésilien depuis son passage au Milan AC, Leonardo en ferait l'une de ses priorités pour l'été 2022. Et à en croire L'Equipe , Lucas Paqueta serait prêt à le suivre de nouveau, mais cette fois au PSG.

Leonardo revient très fort pour Sergej Milinkovic-Savic